Bruno Engler, deputado estadual, tem conta reativada no Instagram

Bruno Engler comemora retomada de sua conta do Instagram nesta quarta-feira (13/10) (foto: foto: Reprodução)

O deputado estadual Bruno Engler (PRTB) teve o perfil no Instagram reativado nesta quarta-feira (13/10). A conta do político havia sido banida pela própria rede nessa terça-feira (12/10) Apóas a retomada de sua conta, o deputado publicou na plataforma um vídeo para anunciar o retorno das atividades na rede social: "Estamos de volta! Obrigado a todos que me ajudaram", comentou."Muito obrigado a você que divulgou a censura, que pressionou a plataforma, a nossa voz foi ouvida e essa importante ferramenta de divulgação do mandato parlamentar que foi concedido a mim pelo povo de Minas Gerais está novamente no ar", declarou o parlamentar.Bruno alega que o motivo para a exclusão da conta se deve a ele estar sendo perseguido por ser de direita e apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Você esquerdista que comemorou a censura, sabe que dia que nós vamos parar? Nunca. O choro é livre, está ok?".A conta do deputado tem, atualmente, 135 mil seguidores. Ele é muito ativo na rede social e tem mais de 3 mil publicações reforçam seu posicionamento político e ideologias.*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira