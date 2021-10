'Não vim me aborrecer', diz Bolsonaro no Guarujá ao ser lembrado de mortes

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro foi questionado nesta segunda-feira (11/10) sobre as mais de 600 mil mortes no país por covid-19. Em conversa com apoiadores no Guarujá, em São Paulo, o chefe do Executivo respondeu que não foi ao local para se aborrecer. Ele passa o feriado prolongado no Forte dos Andradas, acompanhado dos filhos, o vereador Carlos e Laura.