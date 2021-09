Fakhoury nega propagar fake news e diz ser acusado injustamente

Empresário Otávio Oscar Fakhoury. (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O empresário Otávio Fakhoury afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, nesta quinta-feira, 30, que foi "acusado injustamente e caluniado como propagador de fake news sem jamais ter produzido uma notícia falsa". Ele declarou ainda ser "alvo de campanhas difamatórias"."Eu não produzo notícia, não sou jornalista. Sou um cidadão com opinião. Também injustamente acusado de financiador de discurso de ódio sem jamais ter pago por qualquer matéria ou notícia", declarou à comissão. "Tudo porque ousei acreditar na liberdade de expressão e defender que os conservadores e os cristãos merecem um espaço no debate público", disse.Fakhoury é suspeito de financiar o disparo de fake news durante a pandemia de coronavírus. O empresário depõe na CPI do Senado amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pode se recusar a responder perguntas que possam incriminá-lo.