Advogada diz que médicos da Prevent eram obrigados a prescrever Kit-Covid

Bruna detalha hoje os dados do documento que acusa a operadora de planos de saúde de ocultar mortes em um estudo com medicamentos sem eficácia contra o coronavírus, como a hidroxicloroquina, alteração de prontuários e coagir os profissionais a prescrever medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus.

Segundo a advogada, as denúncias feitas pelos seus clientes a deixaram ‘aterrorizada’. “Falta de autonomia médica, ocultação e manipulação de dados, falta de transparência em relação aos pacientes e falta de respeito em relação à vida das pessoas”, declarou.

CPI da COVID ouve nesta terça-feira (28/9) a advogada Bruna Morato (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

Morato ainda afirma que, ao contrário do que a empresa contesta, os médicos não tinham autonomia para orientar pacientes infectados com a COVID-19. Segundo ela, as receitas vinham prontas e os médicos não tinham como retirar itens do ‘Kit-COVID’, que vinham lacrados.