Governo de Minas quer zerar fila de 300 mil cirurgias em 2 anos

Zema e o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, colocaram como meta acabar com a fila de cirurgias que ficaram represadas pelo combate à pandemia de COVID-19 (foto: Jhonnathas Trindade Divulgação) O governador Romeu Zema anunciou, durante visita a cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, nesta sexta-feira (24/09), um plano para zerar fila de 300 mil cirurgias em dois anos.

Na cidade, o governador também anunciou a liberação de R$ 729,3 mil para a finalização da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), que estava paralisada há sete anos.





Durante o anúncio, Zema explicou que a meta, após o controle da pandemia da COVID-19 no estado, é desafogar a enorme fila de cirurgias eletivas que não puderam ser realizadas nos períodos mais críticos de transmissão do coronavírus.





“Há mais de 100 dias, o número de casos, internações e óbitos tem caído de forma sistemática. E, agora, temos um grande desafio, que é colocar o sistema de saúde em dia, haja vista que as cirurgias eletivas ficaram represadas desde o início da pandemia. São milhares de pessoas aguardando por uma cirurgia. E essa UBS vem para complementar, pois muitas pessoas que poderiam ter o seu problema resolvido numa unidade básica de saúde acabam sobrecarregando um hospital”, explicou.





Zema encerrou em Mantena a sua viagem de dois dias pelo Vale do Rio Doce. Ao chegar na cidade, o seu primeiro compromisso foi com lideranças religiosas durante um café da manhã. Depois, ele se encontrou com os líderes políticos.

Otimista, Zema disse que a duplicação da BR-381 vai marcar um novo tempo para a região do Vale do Rio Doce, atraindo novas empresas e investimentos. E também se mostrou confiante com a construção da ferrovia que vai ligar o Porto de São Mateus, no Espírito Santo, à Ipatinga, no Vale do Aço. Para o governador, essa ferrovia será mais um fator de desenvolvimento para a região.

Na APAE de Mantena, o governador surpreendeu os voluntários e doou metade do seu salário para a instituição.

Sobre o combate à pandemia do novo coronavírus, Zema disse que o governo de Minas trabalhou e conseguiu, por meio da vacinação, reduzir a ocupação de leitos UTI COVID-19. O próximo passo será zerar uma fila de 300 mil cirurgias.

“Nós queremos fazer 2 anos em 1, começando a partir de outubro, com a realização dessas cirurgias”, disse o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, que estava ao lado de Zema durante todo o tempo.

Títulos de propriedade

Na quinta-feira (23/9), durante visita ao Divino das Laranjeiras, Zema participou de um evento de entrega de títulos de propriedades rurais. A entrega dos 37 títulos de regularização fundiária foi feita simbolicamente ao produtor Adilson Ramos de Oliveira, da cidade de Mendes Pimentel, também no Vale do Rio Doce, que representou os demais contemplados.

Ao todo, os títulos beneficiarão cerca de 185 pessoas na região. Por conta das medidas de prevenção à COVID-19, será feito o agendamento para que os demais posseiros possam receber os seus títulos individualmente.

Zema também se reuniu com prefeitos que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas (Assoleste). Participaram também vereadores e lideranças políticas de toda a região leste.





O prefeito de Divino das Laranjeiras, Romilson Alves (Avante), estava entusiasmado com a visita do Governador Romeu Zema, principalmente com o compromisso firmado, de fazer os repasses financeiros para a saúde, ainda em 2021.

“E para o futuro, estamos confiantes com os grandes investimentos que estão por vir, como a ferrovia, que vai sair de São Mateus e vai até Ipatinga. Isso será um grande para o desenvolvimento regional”, disse.