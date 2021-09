Justiça determina imediata reintegração do vereador Tiago Tito em Nova Lima

Justiça determina que vereador cassado de Nova Lima, Tiago Tito seja reintegrado imediatamente à Câmara (foto: Câmara Municipal de Nova Lima/Divulgação)

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), vive mais um capítulo do imbróglio envolvendo o vereador Tiago Tito e a Câmara Municipal da cidade . A Justiça determinou que Tiago Tito, cassado em 14 de setembro, seja reintegrado imediatamente à Casa Legislativa.



A 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima entendeu que a cassação do vereador por suposta ausência de comparecimento à terça parte das sessões ordinárias, ocorreu à revelia do acusado, sem que o mesmo pudesse apresentar defesa.







Tiago está atualmente preso, acusado da prática da rachadinha (devolução de parte da remuneração de servidores públicos a políticos) e fraude em licitações, além de ameaças a uma funcionária que teria se negado a participar do esquema organizado por ele. A operação ocorreu em 11 de maio e foi realizada pela Polícia Civil em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).



A equipe jurídica de Tito intitulou a cassação como um absurdo jurídico e explicou que, nas sessões, como a de 31 de agosto e a de 14 de setembro de 2021, ele poderia participar de forma virtual, mas nem sequer recebeu as intimações.



O documento da Comarca de Nova Lima desta quinta-feira (23/9) diz que “o rito processual adotado pelos vereadores que integram a comissão processante não observou o que determina a legislação pertinente, na medida em que não garantiu ao edil denunciado a ampla defesa e a plena participação em todos os atos praticados durante o processo de aprovação do Decreto Legislativo nº392/2021. Verifica-se que o prazo concedido ao impetrante para oferecimento da defesa está em desacordo com o que determina o inciso III do art 5º do Decreto Lei nº 201/67, bem como que há indícios consistentes da ausência de intimação prévia do vereador da prática dos atos, notadamente da sessão de julgamento, oportunidade em que deveria ser-lhe possibilitada a apresentação de defesa oral”, aponta a decisão de primeira instância que pontuou, ainda, que o acusado poderia ter participado do processo por meio de um procurador.



“Não obstante a notícia de que esteja cumprindo medida cautelar privativa de liberdade, a sua intervenção no processo a fim de garantir a ampla defesa seria possível por meio da constituição de um procurador. Diante do exposto, defiro a medida liminar a fim de suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 392/2021 com a imediata reintegração do impetrante ao cargo, até o julgamento do feito”, consta o documento.

Câmara ainda não foi notificada sobre decisão judicial



Na última terça-feira (21/9), em Reunião Especial, o 1º suplente do partido PSD, Silvânio Aguiar Silva, foi empossado no lugar do, então, cassado, Tiago Tito. A Câmara divulgou a cerimônia em seus canais oficias e transmitiu a posse pelo Youtube.