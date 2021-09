Zema vai vetar PL que regulamenta aplicativos de ônibus

Após veto à PL que barrava aplicativos de ônibus, deputados preveem novo round na ALMG para manutenção ou derrubada da decisão de Zema. (foto: Buser/Divulgação) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou o veto ao Projeto de Lei 1.155, que regulamenta transporte fretado no estado. A informação foi publicada nesta sexta-feira (24/9) na conta do mandatário no Twitter.

Os empregos gerados pelas empresas concessionárias são importantes e estaremos sempre abertos ao diálogo. Porém, a evolução dos serviços é essencial para acompanhar a modernização e melhora do atendimento. — Romeu Zema (@RomeuZema) September 24, 2021







Segundo a assessoria do mandatário, o embargo é parcial e deve ser sair na edição deste sábado (25/9) no Diário Oficial de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ainda pode derrubar o veto.





Os pontos vetados correspondem aos artigos 3º, 4º, 5º e nos incisos I e III do art. 6º da PL. Trata-se dos pontos mais criticados pelos fretadores que atuam por meio de aplicativos como a Buser, tais como a obrigatoriedade de apresentação uma lista de passageiros com 12 horas de antecedência e a exigência de que os que os clientes façam a viagem de ida e volta.



Zema também barrou a proibição aos ônibus de parar em rodoviárias e à compra de passagem por meio de terceiros ou por aplicativos. ( Veja abaixo os pontos vetados da proposta ).



Por outro lado, o governador manteve vedada a prestação de serviços de fretamento com características de transporte público. Por fim, concordou que a prestação que o fretamento contínuo ou eventual deve estar sob regulação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), conforme especifica o Art. 1º do PL.





( Esta matéria está em atualização )