Sem volta das coligações, Senado aprova PEC da reforma eleitoral

A PEC tem origem na Câmara e foi aprovada no mês passado. Os pontos polêmicos devem ainda ser promulgados pelo Congresso Nacional.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, em votação simbólica, o relatório da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à PEC da reforma eleitoral (PEC 28/2021).

O trecho que previa o retorno das coligações foi retirado pelos senadores após sugestão da relatora.

"A coligação nas eleições proporcionais é objeto de crítica e tentativa de supressão nas duas Casas do Congresso Nacional desde a década de 1990", justificou Tebet.

A proibição de coligações proporcionais vigorou pela primeira vez em 2020. Em consequência, houve proliferação de candidaturas ao Executivo. O objetivo era "puxar" votos para o Legislativo.



Alguns partidos se queixaram de dificuldade para financiar suas campanhas. Legendas consideradas ideológicas, como Rede, PC do B e Cidadania, estão entre as ameaçadas de ter menos parlamentares eleitos e, mais adiante, de extinção.

O texto que foi aprovado pelo Senado mantém a mudança na data da posse de governadores e presidente a partir de 2026. Atualmente, as posses são sempre no primeiro dia de janeiro. A partir de 2026, o presidente será empossado no dia 5 de janeiro e os governadores, no dia seguinte (6/1).



