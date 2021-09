'Silêncio constrangedor': Aécio critica PSDB pela iminente saída de Alckmin

Aécio lamentou postura do PSDB na decisão de Alckmin de sair do partido (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) divulgou uma nota nesta quarta-feira (22/9) na qual critica o partido pela i minente saída do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin . Um dos fundadores da sigla em 1988, Alckmin decidiu deixar a legenda após João Doria confirmar o nome de Rodrigo Garcia, vice-governador paulista, na disputa para o governo no ano que vem.

Aécio demonstrou respeito a Alckmin, mas cobrou explicações do PSDB pela decisão do ex-governador: “Silêncio constrangedor! Conversei recentemente com o ex-governador Geraldo Alckmin e considero incompreensível o silêncio do PSDB sobre a sua iminente saída do nosso partido. Eu o conheci quando chegamos, em 1987, para a Assembleia Nacional Constituinte, apresentado pelo então Senador Mário Covas. Desde a fundação do PSDB, em 1988, Geraldo nos representou com firmeza e dedicação em vários momentos históricos”.





Por fim, o deputado lembrou que vários que compõem o comando da legenda não se expressaram da forma mais correta.

"O silêncio de nossos líderes, especialmente alguns de São Paulo, que trabalharam a seu lado ou dele receberam decisivo apoio em suas trajetórias, atualizam, lamentavelmente, a velha máxima, segundo a qual, na política, o dia da gratidão é a antevéspera da traição, ou, como diria Leonel Brizola: “a política ama a traição, mas abomina o traidor”, afirma.

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



“A história do nosso partido não começou ontem. Temos uma longa trajetória de lutas e conquistas em favor do Brasil, e Geraldo esteve presente em todas elas. O PSDB tem com ele uma dívida de reconhecimento e gratidão. Os valores e o significado do nosso partido não podem se submeter à força de uma máquina administrativa ou de projetos pessoais que nada têm a ver com nossa história”, diz o comunicado.





A relação entre Alckmin e João Doria ficou estremecida depois que o então candidato ao governo apoiou publicamente a campanha de Jair Bolsonaro para o Palácio do Planalto em 2018, deixando de apoiá-lo na disputa. O problema entre ambos se agravou quando Doria fez esforço para trazer Rodrigo Garcia do DEM para o PSDB.