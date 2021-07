Presidente do PSDB de SP reage a Aécio

O presidente do PSDB paulistano, Fernando Alfredo, reagiu às críticas feitas pelo deputado Aécio Neves (MG) à disposição do governador João Doria de sair candidato à Presidência. Para Alfredo, Aécio fez uma "aliança explícita" com o Centrão e "conchavos" com o Planalto e, por isso, "envenena o DNA tucano". Aécio disse que a pré-candidatura de Doria pode levar o PSDB ao "isolamento absoluto".





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.