Diretor da Prevent Senior na CPI: ex-médicos manipularam dados

No estudo, segundo as denúncias, nove pacientes morreram, mas os autores só mencionaram duas mortes. Bolsonaro enalteceu a pesquisa, como exemplo de sucesso do uso da hidroxicloroquina, e divulgou o resultado sem mencionar as mortes de pacientes que tomaram o medicamento.





Diretor-executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, na CPI da COVID (foto: Agência Senado) Na CPI, Pedro Benedito Batista Júnior alegou que essas denúncias apresentam dados manipulados pelos ex-funcionários. Segundo o executivo, o documento sobre a prescrição da cloroquina falava de acompanhamento médico de 636 pacientes entre 26 de março de 2020 e 4 de abril de 2020. As sete mortes supostamente omitidas, ainda de acordo com ele, ocorreram após esse período.





“Esses fatos aconteceram porque o casal George Joppert Netto e Andressa Fernandes Joppert, ex-médicos da Prevent, desligados em junho de 2020, manipularam dados de uma planilha interna, que era planilha de acompanhamento de pacientes para tentar comprometer a operadora”, afirmou o diretor.





“Eles passaram a acessar e editar o referido arquivo culminado no compartilhamento da planilha com a advogada Bruna Morato”, acrescentou.