Lula 'procura emprego' no LinkedIn, de olho nas eleições de 2022

O presidenciável e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022, está apostando no vale-tudo para para chamar a atenção e ganhar mais visibilidade.E, com isso, ir se adiantando na 'campanha eleitoral' já em curso para, se não todos, para a maioria dos pretendentes às eleições de 2022 - ainda não há sinal verde do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a largada de campanha, que depende de convenções partidárias, homologações das candidaturas na Justiça Eleitoral e, por fim, o aval final da Justiça Eleitoral e a obediência ao calendários eleitoral até o dia das votação.Até o aval do TSE, os pré-candidatos usam de expedientes que configurem o menos possível do que se apresenta como campanha eleitoral. Com esse espírito, Lula usou uma das plataformas de redes sociais para se colocar em pauta no noticiário nacional.O meio que Lula e sua equipe de assessores encontraram de obter visibilidade foi anunciar que o ex-presidente se inscreveu no LinkedIn . Lula está "procurando emprego". No perfil, o presidenciável destaca em seu currículo o fato de ser ex-torneiro mecânico e o interesse de voltar a se sentar na cadeira de presidente da República.