Sérgio Cabral é transferido para presídio em Niterói

Cabral foi conduzido ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para exame de corpo de delito de praxe, realizado sempre que a pessoa chega ou sai de um presídio (foto: Rodrigo Félix)

O ex-governador do Rio de Janeiro, preso desde novembro de 2016 por chefiar um esquema de, passou a primeira noite no, da Polícia Militar, em(Região Metropolitana do Rio) Ele foi transferido na sexta-feira, 17, por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do, que atendeu decisão do ministro doEdson Fachin.Cabral estava preso na, conhecida como, no complexo penitenciário de Gericinó (zona oeste do Rio), onde também estão detidas pessoas citadas pelo ex-governador em seu acordo de delação premiada, firmado com a Polícia Federal em 2020 e anulado pelo STF em maio passado. Embora o acordo tenha perdido a validade, ele envolve pessoas que estavam convivendo com ona prisão. A defesa de Cabral então pediu ao STF que determinasse a transferência de Cabral, para evitar que ele tivesse contato com esses outros presos.aceitou a argumentação e determinou a transferência, na última quinta-feira, 16.Na sexta-feira Cabral foi conduzido ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para exame de, realizado sempre que a pessoa chega ou sai de um, e por volta das 16h chegou à unidade prisional da PM em Niterói, onde seguirá preso.