Paulo Coelho pede que a ONU barre a participação de Bolsonaro em assembleia

SG @antonioguterres , sei que não pode impedir a entrada de mandatários, mas seria uma vitória proibir a comitiva do pres brasileiro de entrar. Não estão vacinados - mau exemplo hoje estampada em todos os jornais do mundo Do seu @UN Messenger of Peace https://t.co/Xx6AvPiv9x

Bolsonaro é o único líder do G20 - que reúne países que possuem as 20 maiores economias do mundo - a ter afirmado publicamente que não se vacinou contra a COVID-19. Segundo o jornal inglês The Guardian, o presidente brasileiro pretende desrespeitar as regras sanitárias na reunião da ONU, marcada para o dia 21 de setembro, em Nova York.