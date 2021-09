Ciro Gomes recua: 'Agronegócio é responsável pelo progresso do país'

Ciro Gomes foi às redes sociais para se justificar (foto: Miguel Schincariol/AFP )

Após ter afirmado que o agronegócio financiou um possível golpe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o político Ciro Gomes (PTB), utilizou as redes sociais, neste sábado (11/9), para dizer que considera os empreendedores do agronegócios como grandes responsáveis pelo progresso do país.