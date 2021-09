Bolsonaro sobre agronegócio: 'Governo tenta não atrapalhar'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: José Cruz/Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou sobre o agronegócio, neste sábado (11/9), na 44ª Expointer, onde recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, máxima do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente, o governo tenta “não atrapalhar”.





Bolsonaro também citou o Marco Temporal previsto no PL 490. O Projeto de Lei 490 (PL 490) determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988. Ou seja, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal.





De acordo com o chefe do Executivo Federal, ele anda conversando com especialistas sobre o assunto, chamado por ele de “problema”.





“O STF voltou a discutir uma data diferente daquela fixada no Marco Temporal. Se a proposta do Fachin (ministro do STF) vingar, teremos de demarcar novas áreas indígenas equivalentes à região Sudeste toda. Ou seja, o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais que isso”, afirmou.