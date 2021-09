Magno Malta divulga fake news sobre Oswaldo Eustáquio; entenda

Magno Malta postou fake news no Instagram (foto: Reprodução/Instagram)



O ex-senador bolsonarista Magno Malta divulgou, nesta sexta-feira (10/9), uma notícia falsa sobre a revogação do pedido de prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, no âmbito do inquérito das fake news.

A ação tomou as redes sociais e muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acreditaram no post do pastor. A postagem foi excluída.

Oswaldo Eustáquio está foragido no México. O mandado de prisão contra ele foi divulgado pela esposa de Eustáquio, Sandra Terena, na última terça, dia 7.





Ele havia realizado live junto a Zé Trovão insuflando os atos e o bloqueio de estradas. Os dois voltaram a postar vídeos juntos nesta quinta-feira (9/9).