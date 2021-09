No Senado, Greta sobre líderes brasileiros: 'Atitudes vergonhosas'

AM

Ativista ambiental sueca Greta Thunberg, em pronunciamento via videoconferência (foto: Pedro França/Agência Senado) A ativista Greta Thunberg discursou, nesta sexta-feira (10/9), no Senado Federal, sobre a atuação de líderes no Brasil em relação ao meio ambiente. De acordo com ela, algumas atuações são “completamente vergonhosas”, principalmente quando o assunto é os povos indígenas.

"As coisas que os líderes do Brasil estão fazendo agora são completamente vergonhosas. Especialmente à luz da maneira como vem tratando os povos indígenas e a natureza", disse.

A ativista participou da sessão temática sobre os dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU).

A jovem relembrou que a crise climática não começou no Brasil, mas que o país acaba sendo um dos responsáveis pela quantidade de combustíveis adicionados às queimadas e incêndios.



"O Brasil, com certeza, não começou essa crise. Mas seus líderes estão adicionando muito combustível ao incêndio. E só porque os líderes do norte global falharam — e, sim, eles estão falhando — não há desculpa para o Brasil não ter um papel diferente", disse.

A ativista ficou famosa quando tinha 13 anos e começou a protestar contra medidas invasivas na natureza. Hoje, com 18 anos, Greta é um dos maiores nomes quando o assunto é proteção do meio ambiente.