Governo do estado anuncia recuperação da BR-367, que sofre com buracos

Obras são esperança de fim dos buracos na BR 367 (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press) A buraqueira enfrentada pelos motoristas que transitam pela BR-367, no Vale do Jequitinhonha, terá fim em breve. É o que garante o governo estadual. Em visita a Capelinha, na mesma região, nesta quinta-feira (9/9), o governador Romeu Zema (Novo) anunciou as obras de recuperação dos trechos pavimentados da estrada. Também serão recuperados outros trechos rodoviários na região.

Conforme o governo de Minas, serão investidos R$ 61,9 milhões nas obras, com a previsão de gerar 1 mil empregos diretos e indiretos no Jequitinhonha.

A BR-367 é a principal ligação entre o Vale do Jequitinhonha e o Sul da Bahia, conectando Diamantina a Porto Seguro (BA).

No final do ano passado, o governo federal também iniciou uma pavimentação do trecho da rodovia de 61,6 quilômetros, entre Jacinto e Salto da Divisa.

Em entrevista ao Estado de Minas nesta quinta-feira, o secretário de Estado de Infaestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, informou que serão recuperados 200 quilômetros da BR-367 - o primeiro trecho vai de Diamantina até Turmalina.

O segundo trecho a ser restaurado fica entre Virgem da Lapa e Araçuaí. "A BR-367 tem grande importância por ser a artéria logística do Vale do Jequitinhonha", destacou Marcato. Segundo ele, os serviços deverão ser iniciados imediatamente, sob a coordenação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG).

Ao participar de cerimônia em Capelinha, o governador Romeu Zema afirmou que tem feito um trabalho para retomar obras paradas no estado. Disse que se esforça para reduzir o que chamou de "cemitério de obras" de Minas Gerais.

"Estamos em um momento especial que é o início das obras de recuperação da BR-367, cujo estado de manutenção está sofrível há alguns anos. Sempre recebo vídeos, fotos e reclamações a respeito da manutenção dessa via. É um desrespeito com a região uma estrada nessa situação. Mas estamos reduzindo o cemitério de obras pelo estado", assegurou o chefe do executivo mineiro.