Protesto de caminhoneiros começa a perder força em Uberaba

Momento do início das manifestações dos caminhoneiros na BR-050, em Uberaba (foto: WhatsApp/Divulgação)

O protesto realizado por caminhoneiros desde as primeiras horas desta quinta-feira (9/9) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, começou a perder força no decorrer da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), muitos caminhoneiros já voltaram a seguir suas viagens.







Entretanto, na BR-050, proximidades do posto Zote, no Bairro Parque das Américas, a intenção dos organizadores era de que a paralisação continuasse até amanhã.

Já na BR-050, sentido Uberlândia, ainda conforme o policial, ainda há poucos caminhões parados, mas sem fila de carros De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rocha Neto, desde as 10h desta quinta-feira, a paralização maior está concentrada em uma das faixas da rodovia, no sentido São Paulo, em dois pontos no Km 176 e no km 184, onde há trânsito lento.Já na BR-050, sentido Uberlândia, ainda conforme o policial, ainda há poucos caminhões parados, mas sem fila de carros “No sentido São Paulo, neste momento (por voltas das 10h desta quinta) um número maior de caminhoneiros começou a voltar a seguir suas viagens. Estamos agindo no intuito de liberar a rodovia e garantir a livre circulação e fluidez do trânsito”, contou. O inspetor Rocha Neto esclareceu que, após a intensificação da presença da PRF no local, os manifestantes não estão mais ‘convidando’ os caminhoneiros a pararem os seus veículos e grande parte deles estão passando pelo local e seguindo viagem. Durante a noite de ontem e início da manhã de hoje, vídeos circularam nas redes sociais de pessoas impedindo a passagens dos caminhoneiros, exceto aqueles que carregavam materiais perecíveis. A manifestação também não impediu a passagem de carros, motos e veículos de transportes emergenciais.

Várias pautas

Na paralisação em Uberaba várias são as pautas dos caminhoneiros. A reportagem escutou alguns relatos deles por meio de grupos de WhatsApp, redes sociais e rádios da cidade.

Um dos organizadores da manifestação em Uberaba, o caminhoneiro Sandro, disse à Rádio JM que a previsão é de que o protesto dure 72 horas (iniciou na noite desta quarta-feira) e que ele segue as reivindicações do Movimento Acampa Brasília.

Já um outro caminhoneiro, que está no protesto, enviou mensagem para grupos de WhattsApp dizendo que muitos estão parados em Uberaba em apoio à aprovação da Lei do Piso Mínimo do Frete.

“Muitos aqui não estão parados em apoio ao Bolsonaro e sim a favor do Brasil. Este é um protesto patriótico”, comentou.