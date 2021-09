Organizadores detalham a atuação das caravanas bolsonaristas mineiras

Caravana saiu de Nanuque e foi até Brasília (foto: Fabricio Felipe dos Santos/Divulgação) As manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que aconteceram na última terça-feira, dia 7 de setembro, foram tomadas por caravanas de apoiadores. Engajados nas pautas políticas, diversos mineiros se organizaram em grupos para viajar para Brasília e São Paulo, onde a presença do chefe do Executivo Federal estava marcada.

O Estado de Minas conversou com dois organizadores de caravanas para entender como foi ir às ruas nas manifestações que pediam o fim do Supremo Tribunal Federal (STF), o impeachment de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso e também o voto impresso.





Organizador da caravana que saiu de Nanuque com destino Brasília, no sábado (4/9), Fabricio Felipe dos Santos, de 50 anos, contou que a festa estava animada na capital do país. De acordo com ele, os protestos foram pacíficos. “Foi tudo ótimo, a viagem foi muito boa. Não teve brigas, nem discurssões”, afirmou.





Ao falar sobre Bolsonaro, Santos diz que crê em uma reeleição. “Conseguimos ver o discurso do presidente e te garanto: no voto, ele não perde. Foi bacana demais, muito bonito” .





Ainda de acordo com Santos, Bolsonaro é “muito querido”. “Na hora que ele chega, todo mundo para. O povo é doido com ele”, descreve.





Com destino à Avenida Paulista, Wili dos Santos, 31 anos, foi organizador da caravana que saiu da capital de Minas Gerais na segunda-feira (6/9).



Ao Estado de Minas, ele conta que a viagem foi cansativa, mas que valeu a pena. “Tinha muita família, sem confusões. Muita bandeirinha, camiseta do Brasil, apoio ao presidente”, conta. “Estava lotado, cheguei a conversar com a PM e em torno de 12 quarteirões da Paulista estavam lotados”, diz.





Wili descreveu também como foi ver o discurso feito pelo presidente Bolsonaro. “Ele chegou muito rápido e subiu no trio. Fez um discurso de 15 minutos no máximo, tirou algumas fotos. Mas foi tudo bem. Tudo certo!”, conta.

Os atos aconteceram ontem, dia 7 de setembro. Os manifestantes pediam no geral, o fim do STF, o voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.