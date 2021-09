Randolfe: falas de Aras e Lira 'beiram a cumplicidade' com Bolsonaro

Senador criticou postura de presidente da Câmara após ameaças de Bolsonaro (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) criticou os pronunciamentos feitos nesta quarta-feira (8/9) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Eles discursaram para garantir respeito à ordem legal e democrática brasileira após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atacar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal (STF).O tom utilizado por Aras e Lira, no entanto, deixou Randolfe descontente. Segundo ele, as falas "beiram a cumplicidade" a Bolsonaro. Enquanto o deputado disse querer ser "ponte de pacificação" entre os poderes, o PGR afirmou que os atos vistos no Dia da Independência compõem uma "festa cívica", sem citar as ameaças feitas pelo presidente "Lamento os posicionamentos, como os de Arthur Lira e Augusto Aras, que beiram a cumplicidade com Jair Bolsonaro. Saúdo e cumprimento o pronunciamento do Presidente do STF, Luiz Fux. A Corte pode contar com nosso apoio", disse Randolfe, que é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19.

Ontem, durante inflamados discursos em Brasília (DF) e em São Paulo (SP), Jair Bolsonaro atacou duramente o poder Judiciário. O principal alvo foi Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem ele chamou de "canalha".



O presidente assegurou que vai ignorar ordens legais dadas pelo magistrado. Para Randolfe, ante as ameaças feitas pelo líder do governo federal, não há espaço para "posicionamentos acanhados".



"Quando um dos valores mais preciosos da nossa sociedade, como a democracia, está em jogo, não há espaço para dois lados. A covardia é um sentimento que nunca teve e nunca terá espaço na História. Lamento os posicionamentos acanhados e que beiram a cumplicidade com o golpismo", protestou o parlamentar.



"A história colocará no devido lugar os que defenderam a democracia, os que se acovardaram e os que foram cúmplices de criminosos", completou ele, pelo Twitter.