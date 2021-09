Humberto Costa: 'Até quando vão apoiar quem não liga para o país?'

Senador Humberto Costa (PT) na CPI da COVID (foto: Agência Senado)

O senador Humberto Costa (PT-PE) fez uma análise nesta quarta-feira (8/9) do pós-manifestações do feriado do Dia da Independência, convocada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o petista, o chefe do Executivo demonstrou um isolamento político e só conversa com quem o apoia.