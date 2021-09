PSD diz que ato foi 'acima do tom' e estuda impeachment de Bolsonaro

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, será um dos líderes da comissão (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) O Partido Social Democrático (PSD) anunciou na noite desta terça-feira (7/9) a formação de uma comissão para "acompanhar os desdobramentos das manifestações do governo neste 7 de Setembro e avaliar as reações às ameaças realizadas ao Estado democrático".

"A cada dia vemos aumentar a instabilidade e o PSD está acompanhando essa situação com muita atenção. Temos avaliações de alguns importantes juristas apontando que apenas as falas, as manifestações, seriam razões suficientes para justificar o processo", iniciou Kassab em nota.





"Vamos acompanhar a conduta do governo para determinar, ou não, a defesa e o apoio a um eventual processo de impeachment do presidente da República", complementou.

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Gilberto Kassab, presidente do PSD, diz que o governo é "frágil" e que o presidente Jair Bolsonaro "está numa sinuca de bico".



"Se ele ficar parado, [as falas] foram um blefe; se ele andar, ele caminha para o impeachment", disse. %u2014 Eixo Político (@eixopolitico) September 7, 2021



O presidente do PSD também afirmou que não era adequado banalizar o instrumento de impeachment. "Tivemos hoje a temperatura mais elevada, manifestações muito duras, acima do tom. Começam a surgir indicativos importantes, que podem justificar o impeachment. A fala de que o presidente não vai acatar decisões judiciais é muito preocupante", disse.

Através do Twitter, o PSD também anunciou a decisão.

O Partido Social Democrático irá formar nesta quarta-feira (8) uma comissão para acompanhar os desdobramentos das manifestações do governo neste 7 de setembro e avaliar as reações às ameaças realizadas ao Estado democrático. https://t.co/wjxbe1YpZR %u2014 PSD55 (@PSD_55) September 8, 2021

Veja a nota na íntegra:

"O Partido Social Democrático irá formar nesta quarta-feira (8/9) uma comissão para acompanhar os desdobramentos das manifestações do governo neste 7 de setembro e avaliar as reações às ameaças realizadas ao Estado democrático. A comissão será formada pelos líderes do partido na Câmara, Antonio Brito, e no Senado, Nelson Trad, e pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que se reunirão para definir os demais nomes do colegiado.

"A cada dia vemos aumentar a instabilidade e o PSD está acompanhando essa situação com muita atenção. Temos avaliações de alguns importantes juristas apontando que apenas as falas, as manifestações, seriam razões suficientes para justificar o processo. Vamos acompanhar a conduta do governo para determinar, ou não, a defesa e o apoio a um eventual processo de impeachment do presidente da República", afirmou Kassab nesta terça.

Ele destacou ainda que vinha afirmando que não era adequado banalizar o instrumento do impeachment já que o Brasil teve, desde sua redemocratização, cinco presidentes e dois deles tiveram impedimentos durante o mandato. "Tivemos hoje a temperatura mais elevada, manifestações muito duras, acima do tom. Começam a surgir indicativos importantes, que podem justificar o impeachment. A fala de que o presidente não vai acatar decisões judiciais é muito preocupante", avaliou."

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci