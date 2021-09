Direita e esquerda ficam lado a lado durante manifestação em Valadares

Os grupos de esquerda ficaram na Praça do Vigésimo e os de direita, na Praça dos Pioneiros (foto: Tim Filho/Especial para o EM)

Grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ficaram lado a lado com organizações de esquerda em Governador Valadares. Bandeiras vermelhas e bandeiras do Brasil foram agitadas na Avenida Minas Gerais, entre as praças do Vigésimo Aniversário e Pioneiros. A Polícia Militar acompanhou tudo de perto para evitar o contato entre os dois grupos.

No carro de som que agitava os grupos de direita, o locutor pedia aos manifestantes “patriotas” para não aceitarem provocações, ressaltando que a manifestação em apoio ao presidente Bolsonaro era pacífica e suprapartidária. Mas puxou o coro na praça: “Nossa bandeira jamais será vermelha”.

Os grupos de esquerda eram formados em maioria por militantes da Frente Brasil Popular, Povo sem Medo e Cáritas Diocesana, além do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), que tradicionalmente se concentram no dia 7 de setembro junto ao monumento do Vigésimo Aniversário de Governador Valadares. A concentração de hoje fez parte do “Grito dos Excluídos”, evento tradicional que reúne os líderes de movimentos populares, desde 1995.

A solenidade de hasteamento das bandeiras, que anos atrás era feita nos mastros fincados ao lado desse monumento, aconteceu em frente ao prédio da prefeitura, cerca de 200 metros da concentração dos dois grupos. O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, e autoridades militares hastearam as bandeiras de Minas Gerais, do município e do Brasil.

Trânsito congestionado

O trânsito no perímetro urbano de Governador Valadares ficou congestionado em algumas ruas e avenidas. Os caminhões com apoiadores de Bolsonaro saíram da região da Ibituruna, que congrega todos os bairros localizados na margem direita do Rio Doce, no sopé do Pico da Ibituruna.

Para chegar à área central, os caminhoneiros tiveram de atravessar a ponte de São Raimundo, passando pela BR-116, a antiga Rio-Bahia, causando lentidão no trânsito. Para chegar ao centro da cidade, os caminhões se concentraram na Avenida Veneza, no Bairro Grã-Duquesa, congestionando o trânsito na altura do quartel do Tiro de Guerra.

Por volta das 13h, os manifestantes se dispersaram, mantendo poucas pessoas na Praça dos Pioneiros sob os olhares atentos da Polícia Militar. Toda a movimentação dos grupos de manifestantes aconteceu sem incidentes.