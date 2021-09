Omar Aziz pede união: 'Não é o momento de dividir o Brasil'

Senador Omar Aziz, presidente da CPI da COVID (foto: Agência Senado/reproduçãoi) O senador Omar Aziz (PSD-AM) comemorou o Dia da Independência neste 7 de setembro pedindo união. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID utilizou suas redes sociais para combater qualquer tipo de discurso de ódio e acirramento político.









Ele pediu união. “Não é o momento de dividir o Brasil, é o momento de nos unirmos e caminharmos em busca da ordem e do progresso do nosso país, este é o grito de uma nação”, acrescentou.





Não é o momento de dividir o Brasil, é o momento de nos unirmos e caminharmos em busca da ordem e do progresso do nosso país, este é o grito de uma nação. #OmarAziz #Independenciadobrasil #Amazonas #Brasil %u2014 Omar Aziz (@OmarAzizSenador) September 7, 2021

Enquanto o senador pede união, manifestantes que defendem o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão às ruas neste Dia da Independência e, entre outras palavras de ordem, pedem o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção no Congresso Nacional.