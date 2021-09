Em Copacabana, manifestantes pró-Bolsonaro ocupam faixa da Avenida Atlântica

Com ocupação de toda uma faixa da Avenida Atlântica, milhares de manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem na manhã desta terça-feira, 7, em Copacabana. O grupo está concentrado entre os postos 5 e 6 da praia da zona sul.



Há pelo menos cinco caminhões de som. Alguns entretêm os manifestantes com músicas, enquanto outros são usados para discursos inflamados em favor da "liberdade" e do presidente da República, Jair Bolsonaro.



Entre as inúmeras faixas estendidas, algumas fazem pedidos como por uma nova constituição, "criminalizando o comunismo e penalizando quem fomentar" ou o "fim do pedágio e isenção do IPVA para motociclistas".



Um grupo também está fazendo um abaixo-assinado contra o "passaporte sanitário".



Decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), estabelece que a partir do próximo dia 15 somente pessoas com comprovante de vacinação em dia poderão frequentar lugares de uso coletivo, como academias e cinemas.



Devido à manifestação, o trânsito é lento no bairro e o acesso a algumas vias próximas à orla está restrito.