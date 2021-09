Tanques que aparecem na Esplanada em filmagens não farão parte de protestos

(foto: Reprodução) A divulgação de imagens nas redes sociais de veículos blindados das Forças Armadas nos últimos dias no Distrito Federal preocupou internautas dada a proximidade com os protestos de 7 de setembro marcados na capital. Segundo o Centro de Comunicação do Exército, apesar de não ser possível afirmar se as imagens são recentes, os veículos oficiais não farão parte das manifestações.









Desassociação





Apesar de o presidente Jair Bolsonaro tentar envolver as Forças Armadas em seu discurso político nas manifestações do dia 7 de setembro, militares têm apontado que as corporações fardadas não embarcarão na jogada. Ao contrário, têm apontado que o país necessita de estabilidade e foco na situação econômica diante da inflação em alta e da pandemia de covid-19.





Um oficial de alta patente consultado pela repórter Ingrid Soares, do Correio, descartou a possibilidade de as Forças se somarem ao mandatário em uma suposta tentativa de golpe. "Não há a menor chance". Ele ressalta que os militares são instituições de Estado e que "os presidentes se vão", mas as Forças permanecem servindo à população.