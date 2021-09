O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, vai a Washington, D.C., e a Nova York, nos Estados Unidos da América, na próxima semana, conforme o Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 6. De acordo com a publicação, Ramos viaja no período de 15 a 23 de setembro "para cumprir agenda de reuniões com autoridades locais e governamentais".