Bolsonaro vai culpar Moraes e Barroso por crise em seu discurso amanhã

Bolsonaro e Barros: crise entre o Executivo e Judiciário tem desdobramentos no Congresso, mas, segundo o deputado do Centrão, não há possibilidade de o grupo se descolar do governo (foto: Alan Santos/PR)







Brasília – O presidente Jair Bolsonaro manterá o discurso que vem fazendo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas manifestações que está convocando para amanhã na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e na Avenida Paulista, em São Paulo. “O discurso está pronto, o presidente da República responsabilizará os dois ministros pela crise entre o Executivo e o Supremo, eles realmente estão se excedendo”, disse o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), ele próprio investigado pela CPI da Saúde no Senado.









O que mais está incomodando o presidente da República são o inquérito das fake news e as prisões de bolsonaristas radicais, entre eles o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Essas investigações se somam ao inquérito realizado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (STF) sobre o financiamento de sua campanha de 2018, que estaria pronto para ir a julgamento. Havendo provas robustas, o TSE tem poderes para considerar o presidente da República inelegível ou mesmo impugnar a sua eleição, por antecipação de campanha eleitoral e financiamento ilegal, respectivamente.





CENTRÃO

Barros nega que o Centrão esteja se distanciado do governo. Segundo ele, não há a menor hipótese de o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do PP, deixar a Casa Civil, cargo para o qual foi convidado pelo presidente da República, exatamente para estreitar ainda mais as relações do Centrão com o seu governo. Desde a semana passada, porém, circulam rumores de que a deputada Flávia Arruda (PL-DF), ministra da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política com o Congresso, pretende deixar a pasta.





Na quarta-feira, ao deixar a Câmara dos Deputados, Flávia Arruda desabafou com colegas de bancada. “Não aguento mais, isso é um inferno. Eu era feliz e sabia. Em breve, volto para cá.” Articuladora política do governo, a ministra é casada com o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e muito próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). É visível seu desconforto com o clima de radicalização política. A bancada de seu partido, o PL, já está bastante dividida em relação às eleições de 2022.





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é um grande mudo, não fala com a imprensa nem faz postagens nas redes sociais, porque foi preso no julgamento do mensalão e cumpriu pena até ser indultado. Mas conversa com todo mundo, inclusive com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem tem grande prestígio porque o PL apoiou a ex-presidente Dilma Rousseff até o julgamento de seu impeachment. Um terço do PL está com o candidato do PT, mas a maioria da legenda ainda apoia Bolsonaro.





PÊNDULOS

Nos bastidores do Centrão, a peça-chave para o apoio a Bolsonaro continua sendo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cujo fortalecimento junto ao Palácio do Planalto é proporcional ao enfraquecimento de Bolsonaro na opinião pública. Com mais de 120 pedidos de impeachment na gaveta, Lira controla a liberação de verbas das emendas parlamentares ao Orçamento da União, em dobradinha com a ministra Flávia Arruda. Além disso, é o dono da agenda legislativa, que tem dois abacaxis do governo pra serem descascados ainda este ano: a PEC dos Precatórios e a reforma administrativa.





Lira mantém boas relações com o PT. Na semana passada, negociou com a presidente da legenda, deputada Gleisi Hoffman (PR), a aprovação de emendas ao projeto de mudanças no Imposto de Renda do governo. O presidente da Câmara tem um pé na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste, por causa dos deputados do PP que pretendem apoiar o petista nos seus estados. Entretanto, a deriva mais importante na base do governo ocorreu no Senado, onde Bolsonaro enfrenta grande desgaste por causa da atuação da CPI da COVID, que investiga escândalos na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.





Por se destacarem na comissão, já surgiram duas pré-candidaturas à Presidência que podem tirar votos de Bolsonaro: as da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet (MDB-MS), e a do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A maior dor de cabeça para Bolsonaro, porém, é o descolamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que não assume pré-candidatura, mas já se comporta como quem pretende disputar o Planalto, a convite do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Pacheco descolou da base do governo e assumiu o comando do Congresso como fiador da democracia.