Rodrigo Maia diz achar que Bolsonaro é gay: 'Ele não consegue assumir'

(foto: AFP / Sergio LIMA)

" Falo sério'

Reação

Querido @RodrigoMaia , deixe-me te explicar uma coisa: o genocida é seguramente misógino, sexista e machista, e tem doentia fixação no coito anal e inveja do gozo da homossexualidade. Tudo isto faz dele um homofóbico, não um gay. Gay sou: ser gay tem a ver com o orgulho de ser! https://t.co/ZiZHN4Ml3r %u2014 Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) September 3, 2021

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido) polemizou sobre a orientação sexual do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para o deputado, adversário político do presidente, Bolsonaro 'não tem coragem de assumir'.Maia justificou a afirmação baseado em discursos e posicionamentos do presidente. Em entrevista ao podcast 'Derrete Cast', na noite desta quinta-feira (2/9), o parlamentar disse que o chefe do Executivo Federal 'não admira' as mulheres, apenas homens.Para o deputado, Bolsonaro não se assumiu devido à sua formação militar. "Muito atrasada (reduto militar) neste aspecto da orientação", afirmou Maia."Eu tenho uma grande dúvida (se o Bolsonaro é gay). Eu acho que é. Não tem nenhum problema", iniciou Rodrigo Maia, ressaltando ter 'muitos amigos' gays assumidos, citando, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que se assumiu homossexual recentemente.Segundo o deputado, 'não tem uma mulher que ele (Bolsonaro) admire, ele não gosta'. "Qual é o problema? Não estou brincando. Acho que esse debate tem que fazer. Ele não consegue assumir o que ele é. Falo sério. As pessoas acham que falo brincando, mas depois me dão razão", disse, destacando que, como o mandatário "tem formação militar, que é muito reacionária, muito atrasada neste aspecto da orientação, ele prefere dizer que é machão".A declaração de Rodrigo Maia teve forte reação, incluindo de um ferrenho opositor do presidente e do bolsonarismo. O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT), homossexual assumido, discordou da suposição de Maia ao apontar que o presidente é 'seguramente misógino, sexista e machista', além de ser 'homofóbico'. "Mas não um gay. Ser gay tem a ver com o orgulho de ser", afirmou.