Para evitar bolsonaristas, Grito dos Excluídos muda de local em BH

Há dois anos, Grito dos Excluídos pediu proteção à Floresta Amazônica em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 07/09/2019)

Com objetivo de evitar um possível confronto com bolsonaristas, o Grito dos Excluídos terá concentração em novo local em BH: sai da Praça da Liberdade e vai para a Praça Afonso Arinos, no encontro das avenidas Augusto de Lima e João Pinheiro, também no Centro-Sul da cidade.Os dois eventos serão realizado neste 7 de setembro, próxima terça-feira. O trajeto do Grito dos Excluídos começa às 10h na Afonso Arinos e termina na Praça da Estação, passando pela Avenida Álvares Cabral, Rua dos Timbiras, Avenida Afonso Pena, Praça Sete e pela Avenida Amazonas.“Para a segurança do nosso público do Grito dos Excluídos e Excluídas, que há anos acontece no dia 7 de setembro, definimos alterar o local para a Praça Afonso Arinos e, assim, não realizar no mesmo espaço onde vai se concentrar a manifestação dos fascistas”, informou o perfil do PT de Minas Gerais no Facebook.

O comunicado também alerta para a necessidade do respeito às normas sanitárias contra a COVID-19: distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras.



O Grito dos Excluídos é realizado desde 1995, sempre no Dia da Independência. O ato reúne diferentes movimentos sociais.