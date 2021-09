Doria será internado nesta noite e passará por cirurgia de hérnia amanhã

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), será internado nesta quinta-feira, 2, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realização de procedimentos preparatórios para uma cirurgia de correção de hérnia inguinal, marcada para amanhã. A informação foi confirmada ao Broadcast Político pela assessoria de imprensa do tucano.



O procedimento já estava programado e será realizado pelo cirurgião Sidney Klajner e sua equipe.



De acordo com a assessoria, Doria ainda está em reunião no Palácio dos Bandeirantes, mas irá em seguida ao hospital para ser internado.