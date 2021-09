Na mira da CPI, Osmar Terra muda discurso e defende vacina: 'Cidadania'

Osmar Terra na CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi incluído nesta semana no hall de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal. Agora, o aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), muda o discurso e diz que é a favor da vacina contra o novo coronavírus, desde que “a população seja bem informada dos efeitos, eficácia e riscos”.









O deputado já esteve na CPI em 22 de junho e defendeu a tese da imunização de rebanho natural, ou seja, pessoas sejam contaminadas pelo vírus para que fiquem imunes, sem vacinação. Terra explicou que algumas vacinas, como a Coronavac, usam o vírus inativado para provocar uma reação do sistema imunológico. "O vírus vivo provoca mais anticorpos que o vírus morto", afirmou ele, em depoimento à CPI.

Nesta quinta-feira (2/9), ele afirmou nas redes sociais que é a favor da vacina. “Sou a favor da vacinação. Mas defendo que a população seja bem informada dos efeitos, eficácia e riscos, para não ser surpreendida por novidades das autoridades! É um direito de cidadania e de quem paga os impostos”, escreveu.





Sou a favor da vacinação. Mas defendo que a população seja bem informada dos efeitos, eficácia e riscos, para não ser surpreendida "novidades",das autoridades! É um direito de cidadania, e de quem paga os impostos. %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) September 2, 2021







O parlamentar é considerado o “chefe” do gabinete paralelo, estrutura que teria sido montada pelo governo federal, fora do Ministério da Saúde, para discutir políticas públicas para o enfrentamento da COVID-19.



Em alguns desses encontros, o grupo chegou a defender que vacinas não fossem adquiridas pelo governo federal. Também estimularam o tratamento precoce com medicamentos como hidroxicloroquina, cuja ineficácia contra coronavírus é comprovada cientificamente.