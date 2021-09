Pesquisa: avaliação negativa de Bolsonaro cresce de 44% para 48%

A jornalista Rosana Hessel, escreveu um texto nesta quarta-feira (1/9), no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , com dados atualizados da pesquisa qualitativa para o cargo de presidente da República, nas eleições que serão disputadas no próximo ano, feita pela Quaest Consultoria e encomendada pela Genial Investimentos, divulgados nesta quarta.