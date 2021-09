Militares usam frase de Thatcher para Bolsonaro: 'É ruim e vai passar'

(foto: Divulgação) O jornalista Vicente Nunes, no Blog do Vicente , do Correio Braziliense , postou um texto, no qual revela que militares de altas patentes já 'estão recorrendo a uma frase da ex-primeira-ministra do Reino Unido Margareth Thatcher para dizer que o governo de Jair Bolsonaro "é ruim e vai passar". Disse a britânica: "A democracia não é um sistema para garantir que os melhores sejam eleitos, mas, sim, para impedir que os ruins fiquem para sempre".'









Ainda conforme o texto de Vicente Nunes, os integrantes das Forças Armadas falam abertamente na saída de Bolsonaro do governo. '"A alternância do poder faz bem para a democracia", diz um graduado integrante das Forças Armadas. Ele ressalta que o grosso dos militares de altas patentes faz coro com representantes do Produto Interno Bruto (PIB), que refutam qualquer tentativa de golpe no país', garante.