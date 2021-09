Passeio de moto foi único compromisso de Bolsonaro na tarde de terça-feira

Bolsonaro ao lado de apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/Facebook)

Com uma crise hídrica histórica que faz a conta de luz disparar, e a pandemia da COVID-19 ainda em curso, o único compromisso oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde desta terça (31/8) foi um passeio de moto. O evento de lazer aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.A informação consta na própria agenda oficial do presidente. O ato ocorreu após o mandatário ter participado da inauguração do Complexo Produtor de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro, também em Uberlândia.Durante a manhã, Bolsonaro andou a cavalo empunhando um mastro com a bandeira do Brasil. O mandatário se encontrou com apoiadores e ganhou um troféu.Na chegada à cidade, ao som de gritos de "mito" e sem máscara, cumprimentou bolsonaristas com apertos de mãos, tirou selfies e pegou crianças no colo.O presidente também disse que o próximo dia 7 de setembro "nunca foi tão importante" para a população brasileira.Além disso, defendeu que mudará o destino do Brasil, que "não empunhará uma espada para cima", "mas que temos outro 7 de setembro pela frente", referindo-se, indiretamente, a uma nova chance de independência.