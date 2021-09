Mandetta sobre aumento na conta de luz: 'Vai trabalhar, Bolsonaro!'

Ministro Luiz Henrique Mandetta voltou a alfinetar o presidente Bolsonaro nesta terça (31/8) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 04/05/2021)

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo aumento na conta de luz anunciado nesta terça (31/8) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)."O presidente devia estar trabalhando pra aliviar o sofrimento da população com desemprego, pobreza e inflação. Mas, ao invés disso, está criando confusão. Vai (sic) trabalhar, Bolsonaro", escreveu Mandetta.

O brasileiro vai pagar R$ 14,20 por cada 100 kWh consumido na conta de luz.



Um aumento de 50%.



Na prática, o brasileiro vai passar a pagar R$ 14,2 por cada 100 quilowatt-hora de energia elétrica, superior aos R$ 9,49 por 100 kWh da bandeira vermelha 2, que perdurava desde julho. O novo aumento foi chamado de "bandeira da escassez hídrica" pela Aneel.



O governo anunciou o reajuste diante da falta de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras por conta da destruição ambiental, que gera a escassez de chuvas.



Conforme mostrou o Estado de Minas nesta terça, Minas tem 14 usinas com nível abaixo dos 50%, quatro delas com índices negativos. Emborcação, em Araguari, e Nova Ponte, na cidade de mesmo nome, são as que mais preocupam a Cemig.



Muito além da crise hídrica, Mandetta tem sido um crítico frequente do governo de Bolsonaro. Ele ocupou o cargo de ministro da Saúde por cerca de 16 meses. Deixou o cargo após a falta de convergência com o governo na administração da pandemia da COVID-19, em abril do ano passado.



O ex-deputado federal é pré-candidato ao Palácio do Planalto no que vem pelo DEM.