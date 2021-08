País está muito perto de uma ruptura democrática, avalia Mandetta

Ex-ministro projeta cenário preocupante (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O ex-ministro da Saúdefez neste domingo (15/8) uma análise dura e preocupante do atual momento pelo qual passa o Brasil. Mandetta foi muito enfático ao afirmar que vê o país muito perto de uma



O ex-ministro participava no início da noite de "live" organizada pelo Parlatório, grupo que reúne formadores de opinião de todo Brasil. De acordo com ele, a pandemia, que é pano de fundo para a crise econômica em todo o mundo, acirra a crise política no Brasil porque é "agravada por pontos obscuros que tencionam por uma ruptura entre os Poderes".





Ao se referir especificamente à pandemia, o ex-ministroa postura do governo, do qual ele fez parte quando comandava a pasta da Saúde, por ter demorado muito por escolher o caminho das vacinas. Para ele, se a escolha pelo caminho da vacina tivesse sido tomada no tempo ideal, mortes ao longo do primeiro semestre teriam sido evitadas."A boa notícia é que a nossa rede de vacinação confirmou sua eficácia. Temos uma boa capilaridade no sistema saúde", disse Mandetta.



De qualquer forma, segundo o ex-ministro, "devemos atravessar o segundo semestre inteiro tentando aplicar a segunda dose da vacina e lutando contra a variável delta". Mais que isso, continuou o ministro, se aparecer uma cepa da covid-19 resistente às vacinas, o País vai voltar à estaca zero.



No final da sua apresentação, Mandetta deixou uma palavra de alento, ao afirmar que, com a crise sanitária - que é pano de fundo para as crises econômica e política no Brasil - saindo do radar, é possível que o País volte aos níveis de boa convivência do pré-crise.