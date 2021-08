Mandetta sobre orientação da FDA: 'Ivermectina é para gado? Não me diga!'

AM

Ex-ministro da Saúde, Mandetta (foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Após a FDA, agência de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, afirmar que a ivermectina é usada para o gado e não deve ser usada para tratar ou evitar COVID, o ex-ministro da Saúde, Luis Henrique Mandetta (DEM-MT), fez uma piada sobre o assunto. "Ivermectina é para gado? Não me diga”, ironizou.





Na época, Bolsonaro se irritou ao ver Mandetta pedindo pelo isolamento social, uso de máscaras e discursar contra os medicamentos.





No sábado (14/8), o FDA emitiu uma advertência. A ação foi feita depois que o Departamento de Saúde do estado do Mississipi emitiu um comunicado semelhante em resposta a relatos de que um número crescente de pessoas nesse estado estavam usando o medicamento.





A ivermectina e a cloroquina não têm eficácia comprovada contra COVID-19. A única medida contra o vírus é o uso de máscara, álcool em gel e vacinação em massa.