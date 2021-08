MG: vice de Zema vê chance 'baixa' de volta aos salários parcelados

Paulo Brant (foto), vice-governador mineiro, enxerga melhora na situação fiscal estadual (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Férias-prêmio são reivindicação

O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), crê que o estado tem condições financeiras de arcar com o pagamento integral dos salários do funcionalismo público. A partir deste mês, o poder Executivo aboliu o esquema de parcelamento dos vencimentos mensais. Ao, Brant afirmou que, neste momento, a chance de retorno ao modelo fracionado de quitação é baixa."É uma situação fiscal incomparavelmente melhor da vista quando o governo assumiu. A perspectiva de volta ao período em que o estado não tinha dinheiro para pagar a folha está muito longe no horizonte. A probabilidade disso ocorrer é baixa.. É um governo sério, bem administrado", disse ele.Apesar da evolução, Brant admitiu que o panorama financeiro de Minas Gerais ainda não é "excepcional". Segundo ele, o aumento na arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) contribui para a melhora no panorama fiscal do estado. O esquema de parcelamento dos salários foi instituído em 2016, ante grave crise nos cofres públicos estaduais.Para Brant, houve evolução na administração dos recursos em relação ao visto na gestão de Fernando Pimentel (PT), antecessor de Romeu Zema (Novo)."Tive ótima convivência com Pimentel, fomos professores na UFMG (no Departamento de Economia), mas o último governo, principalmente no fim, foi um caos administrativo. Estava muito desorganizado. Este governo é eficiente. As coisas funcionam. A probabilidade de descontrole financeiro está praticamente afastada", asseverou.Recém-filiado à agremiação tucana, Paulo Brant falou ao EM sobre temas como a gestão estadual, a decisão de retornar ao PSDB e a decisão de deixar o Novo . Ele deixou de ser correligionário de Zema em março do ano passado.Na semana passada, o Palácio Tiradentes anunciou cronograma para quitar dívidas relacionadas a valores por férias-prêmio. Vinte e cinco mil servidores têm direito a passivos referentes até 2004. Esse grupo trocou os dias de folga por recursos financeiros. Serão destinados R$ 701 milhões para arcar com o débito O critério para o pagamento seguirá ordem cronológica de vigência das aposentadorias e os servidores receberão o valor devido integralmente em parcela única. Em 27 de setembro, será efetuado o primeiro pagamento, de cerca de R$ 210 milhões, contemplando mais de 12 mil servidores. Ou seja, aproximadamente 50% daqueles que têm valores a receber