Justiça autoriza quebra dos sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro

Carlos Bolsonaro está em seu sexto mandato consecutivo (foto: Sergio Lima/AFP)

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) na investigação que apura a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. Além do filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), outras 26 pessoas e sete empresas são investigadas na operação.