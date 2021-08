Montado a cavalo e sem máscara, Bolsonaro inaugura obra em Minas

Montado a cavalo, sem máscara, e acompanhado por uma criança, presidente chega para inaugurar obra em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsnoraro (sem partido) chegou a Uberlândia perto de 9h desta terça-feira (31/8) para inaugurar a estação de Tratamento de Água de Capim Branco. Para a cerimônia, ele chegou montado a cavalo. Ele ainda participa de motociata durante a tarde na cidade.Ainda no aeroporto de Uberlândia, o presidente cumprimentou apoiadores, que o esperavam aglomerados e muitos sem máscaras. O próprio Bolsonaro, como de costume, dispensou o uso do equipamento de segurança.Para a cerimônia de inauguração da obra, ele chegou ao local montado a cavalo e também acompanhado por uma comitiva de cavaleiros e amazonas. Uma criança também ia no animal junto a Bolsonaro.Bolsonaro recebeu ainda a comenda Augusto César, maior honraria do município entregue por ocasião do aniversário de Uberlândia, que faz 133 anos neste dia 31 de agosto.A Estação de Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro, localizada na comunidade rural da Tenda do Moreno, já está em funcionamento e hoje foi entregue oficialmente.O Sistema Capim Branco vai reforçar outros dois sistemas existentes (Sucupira e Bom Jardim) e tem capacidade para abastecer 3 milhões de habitantes, o que garante água tratada até 2060.A obra, que tem orçamento de mais de R$ 300 milhões, foi executada pelo município com verba conseguida junto à Caixa.