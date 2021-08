Moro defende prisão em 2ª instância: 'Para evitar a impunidade do rebanho'

Desde novembro de 2019, cumprimento da pena acontece somente após o trânsito em julgado, derrubando a prisão depois de condenação em segunda instância (foto: Marcos Oliveira/Senado) Ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro (sem partido), Sergio Moro foi às redes sociais para demonstrar apoio à prisão em segunda instância. Desde novembro de 2019, a detenção não se configura na segunda instância, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).









"A volta da prisão em segunda instância é fundamental para que o país possa atingir um salto civilizatório na justiça do Brasil. Mas enquanto isso não acontece, continuamos assistindo ao desfile da impunidade", publicou o senador, um dia antes da resposta de Moro.





A derrubada da prisão em segunda instância, por exemplo, culminou na soltura de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República entre 2003 e 2010. O caso foi conduzido por Moro, que culminou na detenção em 7 de abril de 2018, após o então juiz federal expedir mandado de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.





Em junho deste ano, o STF julgou a condução do caso e reconheceu, por sete votos a quatro, que Moro foi parcial no caso de Lula. "Os votos dos ministros Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao Direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por dez juízes", respondeu o ex-juiz federal, à época.