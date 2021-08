William Waack sobre apoiadores de Bolsonaro: 'Fanáticos imbecilizados'

Jornalista Willian Waack causou polêmica nas redes ao chamar apoiadores de Bolsonaro de "fanáticos imbecilizados" (foto: CNN/Divulgação) O Estado de São Paulo, o jornalista William Waack criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus apoiadores. “Bolsonaro acha que manda, mas não comanda nada a não ser fanáticos imbecilizados em redes sociais”, afirmou. Em texto de opinião publicado nesta quinta-feira (28/9) no jornal, o jornalista William Waack criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus apoiadores. “Bolsonaro acha que manda, mas não comanda nada a não ser fanáticos imbecilizados em redes sociais”, afirmou.









“Aguarda-se a reação de Bolsonaro. E, neste caso, a falta de reação também conta como reação”, disse.



Bolsonaro vive entre fantasmas?





Para Waack, “de tanto se atormentar com fantasmas, Jair Bolsonaro está conseguindo que eles se tornem realidade”. O jornalista afirmou que o presidente cristaliza-se em círculos do Judiciário, Congresso e oficiais-generais do Exército e cria eventuais realidades paralelas.





Em seu texto, ele defende que Bolsonaro acredita, fortemente, que vive entre “corporativistas na administração pública, empresários que perderam dinheiro, esquerdistas treinados em Cuba, governadores gananciosos e todos unidos em torno de alguns ministros do STF”.





“Quem conversa quase que diariamente com o presidente o descreve como possuído de um quadro mental para lá de preocupante”, escreve.

Uma política solitária

Mais uma vez, Waack descreveu o trabalho de Bolsonaro como fantasioso. “O segundo aspecto que faz do desequilíbrio presidencial um perigo real é a crença de que disporia de instrumentos de poder tais como irresistível quantidade de 'povo nas ruas'”.





Polêmica nas redes

Para o jornalista, Bolsonaro tem problemas desde as articulações no plano político-jurídico como na força das ruas. “Ele está isolado”, enfatiza.Ao declarar que estão desorientados, o âncora aproveitou, ainda, o espaço para “alfinetar” os apoiadores do presidente: "Eles são contra um monte de coisas, mas ainda aguardam uma ordem específica do “mito” sobre em qual direção marchar e qual inimigo precisam aniquilar”.



No Twitter, as declarações causaram polêmica entre os apoiadores de Bolsonaro. O grupo lembrou o motivo da demissão de Waack da Rede Globo, em 2017, para sustentar os argumentos.

"E pensar que cheguei a defender o Waack, aqui nas redes, quando foi demitido da Globo, pela acusação de racismo", compartilhou um dos perfis na rede social.



Outros perfis aproveitaram a oportunidade para uma convocação para as manifestações que vêm sendo articuladas pela base bolsonarista, em apoio ao presidente no dia 7 de Setembro.



"Waack afirma que Bolsonaro poderá se tornar inelegível pelos tribunais superiores e que o presidente não tem o povo ao seu lado. Será que não? Vamos ver dia 7 de setembro", escreveu um apoiador.