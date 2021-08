Bolsonaro vai a Uberlândia no dia 31, onde fará mais uma motociata

Segundo informações divulgadas por organizadores da motociata, a concentração será no estacionamento do Estádio do Parque do Sabiá, a partir das 14h da terça-feira, data de comemoração do aniversário de 133 anos de Uberlândia.De acordo com a organização, pelo menos 300 motociclistas precisam se cadastrar para compor o chamado Grupo Alpha, que deve ir à frente do passeio, que não teve o itinerário divulgado ainda.