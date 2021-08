De olho em 2022, Lula fará caravana por Minas Gerais em setembro

Em 2017, Lula encerrou périplo por Minas Gerais com discurso na Praça da Estação, em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Histórico

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma caravana por Minas Gerais em setembro. Possível candidato ao Palácio do Planalto, ele estará no estado entre os dias 15 e 18 do próximo mês. A informação foi confirmada aopelo diretório estadual do PT mineiro.Lula tem cumprido uma série de agendas. A visita a Minas Gerais, por exemplo, vai suceder um tour do presidenciável pelo Nordeste. A estratégia de fazer caravanas pelo país já havia sido adotada pelo líder petista na última corrida eleitoral. À época, porém, ele acabou não concorrendo por ter sido preso em abril de 2018.O ex-presidente é líder nas mais recentes pesquisas de intenção de voto. Na semana passada, levantamento da XP/Ipespe mostra que, em eventual segundo turno, Lula tem 51%, ante 32% de Jair Bolsonaro (sem partido) , atual chefe do poder Executivo federal.Em 2017, quando percorreu cidades de Minas Gerais em um ônibus, Lula encerrou o périplo com um ato na Praça da Estação , em Belo Horizonte. À época, o pronunciamento foi marcado por críticas às reformas do então presidente da República, Michel Temer (MDB).Lula está livre desde novembro de 2019, quando deixou a carceragem da Polícia Federal, em Curitiba (PR). Ele havia sido condenado pelo ex-juiz Sergio Moro no caso do Triplex do Guarujá (SP).Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu tornar o Moro parcial no que tange à condenação . As medidas tomadas pelo ex-juiz no caso foram anuladas. Em abril, o processo havia sido transferido à Justiça Federal de Brasília.No último pleito presidencial, o PT foi representado por Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação.