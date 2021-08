STF rejeita ação do governo que buscava adiar atos de indígenas (foto: AFP/Reprodução)

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou a ação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) que queria adiar as manifestações indígenas em Brasília nesta semana. Os índios protestam contra o Projeto de Lei 490 (PL 490) que determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988.