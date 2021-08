Olavo de Carvalho: hospital nega morte de escritor bolsonarista

Olavo de Carvalho (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incor), negou, nesta quarta-feira (25/8), que o guru bolsonarista Olavo de Carvalho esteja morto. Ele está internado na unidade desde o dia 9 de agosto, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda.O boato de que Olavo teria morrido tomou conta das redes sociais hoje, depois que Heloisa de Carvalho, filha do autoproclamado filósofo, publicou um post afirmando que o pai estaria morto e que seus apoiadores estariam segurando a informação para inflar as manifestações marcadas no dia 7 de setembro, Dia da Independência.Ao, o hospital confirmou que Olavo está vivo e internado no local. “Ele permanece internado com quadro clínico estável sob o cuidado do Prof. José Antônio Franchini”, escreveu o hospital em nota.