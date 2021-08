Lula sobre escolha de vice para 2022: 'Que não pense em dar golpe'

Ex-presidente Lula (foto: Ricardo Stuckert/PT/Reprodução )









No entanto, não perdeu a oportunidade de provocar a base bolsonarista, chamada pela esquerda e pelo próprio Partido dos Trabalhadores de “golpista”.





“Brincadeiras a parte… Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho”, afirmou Lula em seu post no twitter.

Ficam perguntando o perfil do meu vice:



Bom, ele não pode ser mais bonito que eu, nem mais alto, nem mais inteligente. rs



Brincadeiras a parte...



Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho. %u2014 Lula (@LulaOficial) August 25, 2021

Articulações

Na última segunda-feira (23/8) , Lula se encontrou com o senador e ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB-CE). Há pouco mais de um ano do próximo pleito eleitoral, o ex-presidente já usca atrair aliados para impor uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido.

O encontro, confirmado pelo petista nas redes sociais, reforça a aliança de Lula com o PSDB. Segundo a publicação no Twitter, o assunto democracia esteve no centro da discussão, que pautou os desafios de resgatar a civilidade na política brasileira.

O encontro entre o PT e os tucanos não é novidade. Lula já esteve em reunião, também, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), em maio deste ano.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Rumo a eventual corrida eleitoral de 2022, o nome do candidato a vice-presidente, ao lado de Luís Inácio Lula da Silva (PT), ainda é um suspense. Em post no Twitter, Lula comentou sobre a dificuldade da escolha.